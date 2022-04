Da Malpensa a Bucarest: il volo umanitario DHL per i profughi ucraini

È partito questa mattina alle 9 da Malpensa il primo volo umanitario DHL su un Airbus 321: destinazione aeroporto di Bucarest, per portare 21 tonnellate di materiale per i profughi che scappano dall’Ucraina.

Dallo scalo rumeno il carico verrà trasferito su tre camion coordinati dai volontari Sea e di Banca penetri Alimenti Bucaresti di Bucarest.

Poi sarà consegnato alle strutture di accoglienza Asociatia Mladita, Asociatia Inimi nobile e Asociatia Casa Shalom che accolgono circa 240 rifugiati in fuga dalla guerra.

Il cibo è stato raccolto dai dipendenti Sea: l’iniziativa nasce dalla sinergia tra Sea e DHL. Il cibo è stato raccolto con il supporto e il coordinamento operativo di Feba (European food banks federation).

Il Ceo di Sea, Armando Brunini ha così commentato: “L’iniziativa nasce da Sea per fare qualcosa di concreto per i profughi ucraini. Ci siamo sentiti con il Ceo di Dhl, Nazzarena Franco, per organizzare il volo. I pacchi verranno portati nei campi profughi vicino a Bucarest: si tratta di prodotti secchi, scatolame e riso”.

È il Primo volo umanitario di DHL che parte dall’Italia, “abbiamo voluto fare qualcosa di coerente con la mostra missione: dare il nostro contributo partendo da Malpensa”, ha concluso Brunini prima di salire a bordo dell’Airbus.

È partito con lui anche Christian Salerno managing director di Dhl: “DHL Express contribuisce all’iniziativa umanitaria per aiutare gli ucraini in fuga verso la Romania. Un trait d’union con Sea, è il primo con Airbus 321 e ce ne saranno altri”.

Nazzarena Franco, Ceo di Dhl Express ha plauso l’iniziativa: “Con un nostro volo speciale siamo al fianco di Sea e banco alimentare in questa iniziativa umanitaria che parte oggi da malpensa per portare un sostengo alle famiglie ucraine rifugiate in Romania. Grazie a uno sforzo comune e alla volontà di tutte le persone coinvolte siamo in grado di raggiungere un sorprendente in tempi rapidi. Anche a livello internazionale continua l’impegno del nostro gruppo nella gestione delle crisi umanitarie grazie a una partnership strategica con l’Onu per cui mettiamo a disposizione le nostre competenze di logistica, il nostro network globale e l’esperienza dei nostri collaboratori attraverso il programma GoHelp”.