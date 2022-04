La sfida di Pier Mario Barzaghi (Kpmg) dalla Liuc alla Commissione Europea: “Rendicontare la sostenibilità”

Nella riunione del 13 aprile il Sustainability Reporting Board dell’EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) – l’organismo di consultazione della Commissione Europea sui principi contabili – ha nominato Pier Mario Barzaghi, partner Kpmg e rappresentante dell’OIC e di Assirevi, tra i 22 membri del Technical Expert Group del Sustainability Reporting, che fornirà consulenza tecnica sugli standard di rendicontazione di sostenibilità a livello di Unione Europea. Si tratta di un importante step nel processo di armonizzazione dei criteri di contabilizzazione non finanziaria.

Barzaghi è molto conosciuto sul territorio in quanto docente Liuc, inoltre ha trovato il tempo per partecipare a eventi sul territorio insieme a Paolo Rota, nonostante i suoi tanti impegni ma è anche molto legato alle persone e ai suoi soci che operano sul territorio.

«Sono molto onorato di far parte del Technical Expert Group del Sustainability Reporting Board dell’EFRAG. Per me sarà l’occasione di fornire una contributo tecnico e professionale sulla base dell’esperienza maturata in oltre 25 anni. Insieme al gruppo di esperti dell’Efrag Financial Reporting lavorerò per assicurare la connessione tra rendicontazione finanziaria e rendicontazione di sostenibilità, con l’obiettivo di armonizzare i criteri di contabilizzazione non finanziaria a livello europeo».