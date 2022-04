Lavori a Gurone, inizia la fase 4: riapre l’incrocio per le Fontanelle ma chiude un tratto di via Ravina

Proseguono i lavori a Gurone di Malnate sulla rete idrica e da lunedì 2 maggio prenderà il via la quarta fase. I lavori della terza si concluderanno sabato 30 aprile e contestualmente sarà di nuovo fruibile l’incrocio tra via Adua e via Redipuglia che porta verso le Fontanelle e il Ponte di Vedano.

Da lunedì 2 fino al 21 maggio le opere si sposteranno quindi su via Ravina, nel tratto compreso tra via Di Dio e via Colombo, che verrà chiuso al traffico. Tornerà a doppio senso di marcia via Redipuglia.

La nota del Comune:

Nel periodo dal 2 maggio al 21 maggio 2022

Si comunica che dalle ore 8:30 di lunedì 2 maggio 2022 la circolazione nel tratto di via Ravina compreso fra via Di Dio e via Colombo sarà chiusa al traffico per consentire l’ultimazione dei lavori di rifacimento dell’impianto idrico comunale.

Il cantiere mobile partirà da via Colombo verso la via Dio. L’accesso in via Ravina sarà consentito FINO ALL’AREA DI CANTIERE SOLO Al RESIDENTI E MEZZI DI SOCCORSO. L’accesso alla via Fontanelle-Tangenziale di Varese verrà ripristinato così come anche il doppio senso di marcia in via Redipuglia.

Proseguirà la deviazione del percorso dell’autobus “C77” in via Alfredo Di Dio.