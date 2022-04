Libera Mornago: “Spese sproporzionate e interventi di apparenza nel bilancio dell’amministrazione”

Riceviamo e pubblichiamo la dichiarazione di voto del gruppo di opposizione Libera Mornago sull’adozione del bilancio di previsione del comune. Eccolo integralmente

Bilancio di previsione per il 2022, la dichiarazione di voto del gruppo di opposizione Libera Mornago: ‘’Spese sproporzionate e per interventi di apparenza, con risorse che potrebbero invece andare a risolvere il problema delle scuole. In più, come per i bilanci del 2020 e 2021, c’è totale mancanza di condivisione e coraggio’’.

L’opposizione va all’attacco sul bilancio di previsione per il 2022 approvato dall’amministrazione Mornaghese: ‘’Ci troviamo a constatare con imbarazzo’’, spiega Alessandro Montin, esponente di Forza Italia, ‘’che basta un semplice copia e incolla di quanto dichiarato in occasione dell’approvazione dei bilanci di previsione del 2020 e 2021, perché nulla è cambiato rispetto alla mancanza di condivisione e di coraggio. Continua la politica dei debiti e dei marciapiedi, con fondi pubblici messi a disposizione dall’ente regionale o presi a prestito mediante mutui che non genereranno alcun rientro perché spesi senza l’obiettivo di rilanciare alcunché’’.

‘’Il problema di fondo’’, continua il segretario della Lega Fabio Rivabene, ‘’è che mancano le idee, e così questo bilancio di previsione si dimostra la copia di quelli degli anni scorsi e ne mantiene l’impianto senza investimenti, ma con tante spese e ancora senza l’alleggerimento fiscale che chiediamo da anni e per il quale ci sarebbero le risorse, ma manca la volontà. Un bilancio con tanti proclami e slogan, ma nessun aiuto concreto ai cittadini’’.

‘’Il principale esempio’’, spiega il consigliere leghista Paolo Gusella, ‘’sono gli oltre 900.000€ che saranno spesi per la riqualificazione delle piazze di Vinago e Crugnola che, per quello che è il progetto, sono uno una cifra esagerata, soprattutto se si pensa che tale cifra avrebbe permesso di risolvere l’annoso problema delle scuole e di agire su servizi che rendano di nuovo attrattivi e vivi i nostri centri’’.

‘’Invece di risolvere i problemi dei cittadini o investire risorse su progetti che portino un ritorno economico’’, conclude la dichiarazione di voto il capogruppo Stefano Biondaro, ‘’a Mornago continuano a perdurare iniziative poco efficaci e anacronostiche al posto di investimenti di minor effetto mediatico, ma più concrete, che porterebbero a dei miglioramenti nel tempo in termini di benessere collettivo. Per questo non possiamo far altro che esprimere voto contrario.’’