A Luino riparte il servizio InformaLavoro

A Luino riprende da questo mese il Servizio InformaLavoro presso il Centro per l’Impiego, in via B. Luini 16.

Il servizio, che fa parte di una rete di attività di informazione coordinate dalla Provincia di Varese e gestite da numerosi Comuni del territorio provinciale, è completamente gratuito e offre supporti informativi, di orientamento e consulenza promuovendo e facendo circolare le opportunità di lavoro per gli utenti di ogni condizione ed età.

In particolare, l’ufficio di Luino fa parte dei servizi gestiti attraverso il piano di zona distrettuale, ed é rivolto ai cittadini che risiedono nei 24 comuni afferenti:

Agra, Bedero Valcuvia, Brezzo di Bedero, Brissago Valtravaglia, Cadegliano Viconago, Castelveccana, Cremenaga, Cugliate Fabiasco, Cunardo, Curiglia con Monteviasco, Dumenza, Ferrera di Varese, Germignaga, Grantola, Lavena Ponte Tresa, Luino, Maccagno con Pino e Veddasca, Marchirolo, Marzio, Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, Porto Valtravaglia, Tronzano, Valganna.

I servizi offerti riguardano

Coaching individualizzato e di orientamento, sia scolastico che professionale; Attività di consulenza; Supporto nella gestione del dossier di candidatura; Ricerca del lavoro; Incontri di gruppo sulle tematiche del lavoro e dell’orientamento; Preparazione ai colloqui di lavoro; Altre attività ad hoc

Orari di apertura

Accesso libero: lunedì e mercoledì – dalle 9.30 alle 10.30 (stesso orario del Centro per l’Impiego).

Su appuntamento: lunedì dalle 10.30 alle 13.00 dalle 14.00 alle 16.00. Mercoledì dalle 10.30 alle 12.00.

Per maggiori informazioni: informaluino@comune.luino.va.it