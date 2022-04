Appuntamento domenica 24 aprile alle 15 in sala polivalente di via San Francesco con il laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni dedicato alla costruzione con i mattoncini per stimolare la creatività e l’immaginazione

Il Comune di Solaro in collaborazione con la Consulta delle Associazioni Ricreativo-Culturali organizza l’evento “Il magico mondo dei Lego”.

Appuntamento domenica 24 aprile alle 15 in sala polivalente di via San Francesco con il laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni dedicato alla costruzione con i mattoncini per stimolare la creatività e l’immaginazione. Al termine dell’evento sarà offerta la merenda per tutti dalla Consulta delle Associazioni Ricreativo-Culturali.

Davide Panetti, consigliere comunale con delega al Tempo Libero: «Riprendono a pieno le attività del tempo libero e ci piace che i primi appuntamenti sono dedicati proprio ai bambini. Sappiamo che i Lego sono da sempre un’attrattiva, un gioco senza tempo, e non vediamo l’ora di misurarci con la fantasia dei ragazzi. Sarà sicuramente un pomeriggio divertente e stimolante».