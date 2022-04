Montagne innevate, il primo weekend di aprile è la coda dell’inverno

(Foto di Giuli Asc)

Il primo weekend di aprile si apre con le montagne imbiancate: sono diverse le foto che ci avete inviato che mostrano i scenografici effetti della prima perturbazione dopo molti mesi. Le precipitazioni, che sulle alture si sono tramutate in neve, hanno però abbassato drasticamente la temperatura: il fine settimana costrincgerà a ritirare fuori sciarpe e cappotti. Durerà poco però: con l’inizio della settimana l’aria dovrebbe lentamente tornare a scaldarsi.

IL METEO DEL WEEKEND

Secondo il Centro geofisico Prealpino il weekend, dal punto di vista metereologico , proseguirà freddo e nuvoloso, ma le precipitazioni si faranno sempre più deboli.

Nella giornata di sabato il tempo sarà quasi sempre molto nuvoloso o coperto. Solo a tratti qualche schiarita. Piogge deboli sulla fascia pedemontana con possibilità di nevischio fino a quote collinari. In serata asciutto e ventilato da Nord. Temperature in sensibile diminuzione. Temperature massime intorno ai 10/13 gradi, minime 2/5 gradi.

Domenica sarà nuvoloso, ma probabilmente asciutto al mattino e nel primo pomeriggio. Poi molto nuvoloso o coperto con precipitazioni deboli e sparse. Temperature senza variazioni: massime intorno ai 10/13 gradi, minime 1/3 gradi.

Lunedì comincia a cambiare la situazione: al mattino sarà ancora nuvoloso, poi schiarite soleggiate. Asciutto. Temperature in lieve aumento: massime da 12 a 15 gradi, minime da 3 a 6 gradi centigradi.