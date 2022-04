Focolai a San Quirico, nuovo intervento per l’elicottero dei vigili del fuoco

Nuovo intervento dei vigili del fuoco, nel tardo pomeriggio di oggi a San Quirico.

La collina tra Angera e Ranco è stata teatro, a partire da venerdì 15 aprile, di un vasto incendio boschivo che ha richiesto, per domare le fiamme, anche l’intervento di tre canadair, oltre ad elicotteri e squadre di terra di vigili del fuoco, protezione civile e volontari di diverse realtà.

I mezzi sono intervenuti ancora oggi, in serata, per spegnere e mettere in sicurezza alcuni focolai che sono ripartiti. Sul posto ha operato per circa un’ora anche un elicottero con un intervento mirato nell’area interessata.

La località colpita dalla ripresa dei focolai è quella della zona chiamata “Motta Pelada”, la stessa in cui è partito il primo rogo, la scorsa settimana. Nella serata di oggi le squadre dei vigili del fuoco sono intervenendo in più punti ma la situazione è sotto controllo.

Anche il sindaco di Angera, Alessandro Molgora, si è recato sulla collina per seguire le operazioni.

La situazione complessiva è resa più difficile dal fatto che la vegetazione, in mancanza di pioggia, resta ancora estremamente secca. Le previsioni non prevedono precipitazioni per le prossime ore ma solo a partire, probabilmente, dalla giornata di sabato.