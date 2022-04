“I paesaggi Europei” di Gomì in mostra a Palazzo Branda a Castiglione Olona

Dal 16 aprile al 1 maggio, una mostra che farà respirare agli spettatori atmosfere uniche attraverso una ventina di paesaggi emozionali, che porteranno a viaggiare in giro per il mondo a cavallo dell’immaginazione

Da sabato 16 aprile a domenica 1 maggio negli spazi espositivi del Portico d’Onore di Palazzo Branda Castiglioni a Castiglione Olona la mostra “Paesaggi Europei” del paesaggista Fiorenzo Gomiero, in arte Gomì.

In questa personale, l’artista venegonese farà respirare agli spettatori atmosfere uniche attraverso una ventina di paesaggi emozionali che porteranno a viaggiare in giro per il mondo a cavallo dell’immaginazione. A guidare il pubblico in questo tour saranno le sapienti pennellate di Gomì, che presenteranno luoghi reali, vicini e lontani, contraddistinti da una continua armonia tra uomo e natura ed avvolti da un marcato sapore fiabesco.

Patrocinata dal Comune di Castiglione Olona – Assessorato alla Cultura, la mostra sarà visitabile tutti i giorni con ingresso libero fino a domenica 1 maggio 2022 (orari: 9.00-12.00 e 15.00-18.30).