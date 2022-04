Pattugliamento sul Tinella, Luvinate rinnova la convenzione con Guardia Nazionale

La giunta di Luvinate su proposta del consigliere delegato alla Sicurezza ha deliberato il rinnovo della convenzione con i volontari della Guardia Nazionale che da anni operano a Luvinate in accordo con la Polizia Locale in attività di prevenzione, pattugliamento e controllo del territorio. Sempre a cura dei volontari della Guardia Nazionale verrà promosso nelle prossime settimane un nuovo corso di autodifesa femminile, dopo la prima edizione del 2019.

«Sono molto soddisfatto che prosegua la collaborazione con la Guardia Nazionale perché in questi anni ha dimostrato di essere un valido aiuto nella tutela del nostro territorio. Con grande professionalità e discrezione ha affiancato il Comune in numerose attività. Rimane naturalmente centrale – sottolinea il consigliere Binacchi– il lavoro dei Carabinieri di Gavirate e della Polizia Locale che ringraziamo per la continua presenza e supporto»