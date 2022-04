Prende forma il Varese di Gianluca Porro

Dopo la rivoluzione di inizio settimana in casa Varese si cerca di calmare le acque e preparare al meglio il prossimo impegno di campionato, che vedrà i biancorossi impegnati domenica 10 aprile (ore 15.00) in casa della Sanremese seconda in classifica.

Le dimissioni di Ezio Rossi hanno di fatti permesso a Gianluca Porro, fino a domenica allenatore della Juniores, di avere la grande opportunità di guidare la squadra per questo finale di stagione in Serie D. Ora sta a lui dimostrare alla dirigenza di poter essere all’altezza e di poter puntare su di lui anche per la prossima stagione.

Un passo per volta, però. Ora il prossimo impegno sarà la trasferta di Sanremo e su quell’obiettivo si stanno focalizzando gli allenamenti al centro sportivo delle Bustecche. Ancora out Disabato, Parpinel e Cantatore, tornerà a disposizione dopo la squalifica Mapelli. Mister Porro sta impostando un lavoro sulla difesa a tre e possesso palla.

L’acquisto dei biglietti della gara di Sanremo tramite circuito Etes presso “Varese Dischi” in via Alessandro Manzoni al prezzo e’ di €.10,00 più prevendita e saranno nominativi. Il giorno della gara i botteghini del settore ospiti rimarranno chiusi.

Alla guida della Juniores è stato scelto Roberto Civita che, in questa stagione, è stato assistente di Porro.

“La decisione della società – si legge nella nota del club – va nella direzione della valorizzazione delle proprie figure interne e della continuità di lavoro e idee che stanno consentendo all’Under 19 di far approdare giocatori in Prima squadra”.

Nel frattempo a Tortona si è svolto il recupero di campionato che vedeva affrontarsi due dirette concorrenti del Varese per i playoff. È finita 0-0 tra Derthona e Casale, un pareggio che in casa varesina non dispiace perché lascia i leoni a due punti – anche se hanno ancora una gara da recuperare – mentre il Casale aggancia ma non sorpassa a quota 49.

Durante la gara c’è stato un momento di tensione quando l’ex biancorosso Hervé Otelè, dopo un colpo alla testa, ha perso i sensi e ha dovuto lasciare il campo. Qualche attimo di paura ma poi il classe 2000 ha ripreso conoscenza.

CLASSIFICA: Novara 66; Sanremese 63; Derthona 51; Varese, Casale 49; Borgosesia 45; Bra 44; Gozzano, Chieri, Sestri Levante 42; Ligorna, Caronnese, Vado, Pdhae 40; Rg Ticino 36; Asti 35; Fossano 34; Imperia 29; Lavagnese 22; Saluzzo 18.