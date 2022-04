Presentato in commissione il piano di Protezione Civile di Varese

E’ stata presentata nella seduta del 19 aprile 2022 della commissione n.8 (Polizia locale, sicurezza e protezione civile) la revisione del Piano di Protezione Civile, prima denominato “Piano di Emergenza Comunale”.

Un lavoro avviato dall’Amministrazione Comunale nel corso del 2020 per individuare i vari tipi di scenari di rischio e studiare quelle che potrebbero essere le opere di mitigazione da realizzarsi per il contenimento della pericolosità dei luoghi e che è stato introdotto prima dal sindaco Davide Galimberti e poi dall’assessore competente Raffaele Catalano.

Il Piano di Protezione Civile ha come obiettivo primario quello di rafforzare l’attività di osservazione dello stato in cui versano gli scenari di rischio, diffondendone capillarmente sul territorio le conoscenze scientifiche e tecniche.

«Questo piano mette a fuoco tutti i rischi e tutte le ipotesi di intervento, per intervenire sia in via preventiva che in situazione di emergenza – ha spiegato l’assessore Raffaele Catalano – I rischi più concreti, per la città di Varese, sono quello idrogeologico, quello idraulico, quello relativo agli incendi boschivi e il rischio sismico. L’intera relazione si regge su due importanti termini: previsione e prevenzione. Ma altrettanto importante è la comunicazione, su cui si regge tutta la previsione e la prevenzione dei rischi. Il piano sarà per questo presentato alla cittadinanza, ma non in maniera passiva: chiediamo infatti ai cittadini di darci suggerimenti, perchè possa essere rispondente alle esigenze del territorio. Inoltre, verrà presentato anche agli Ordini professionali, prima di arrivare all’approvazione definitiva».

I documenti del piano si trovano al seguente link:Archivio Bandi di Gara e Contratti – Comune di Varese

Qui inoltre la relazione generale completa