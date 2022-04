Il presepe Pasquale di Gorla conquista tutta Lonate Ceppino

Occupa una superficie di 9 metri quadrati ed è facile ritrovarsi ad ammirare ogni dettaglio, perdendo la cognizione del tempo. Già perché il “Presepe itinerante di Pasqua” desta interesse e sta piacendo davvero ai lonatesi.

Dalla scorsa settimana, infatti, la realizzazione di alcuni artigiani ha trovato spazio nella chiesa Parrocchiale dei santi Pietro e Paolo di Lonate Ceppino.

Si sa, l’arte di realizzare Presepi sa conquistare da sempre grandi e piccini: negli ultimi anni, oltre a quello tradizionale legato alla Natività, sta iniziando a prendere piede il presepe Pasquale, legato ad alcuni episodi della vita di Gesù, fra Passione, Morte e Resurrezione.

Nel dettaglio, il presepe in esposizione nel paesino della valle Olona racconta “Il convivio e la Comunione”, “la veglia e la preghiera”, “le tenebre e la luce”, “la morte e la resurrezione”, “la vista e la cecità”, “la fede e la sfiducia”: questi i momenti riprodotti dai “Maestri del Presepio“, il gruppo di autori che hanno lavorato con passione a quest’opera.

Ma chi sono questi artisti? E da dove vengono? A raccontarci di loro è il coordinatore del gruppo, il professor Salvatore Cannizzaro:

«Il “Presepe itinerante di Pasqua” è nato nel 2014, da un’idea del sacerdote don Giuseppe Marinoni, decano della valle Olona e parroco della chiesa SS.Maria Assunta di Gorla Maggiore. E’ stato realizzato da un gruppo di cittadini con un forte senso aggregativo e associativo, interessati a portare avanti attività di volontariato parroccchiale e comunale. Il gruppo, eterogeneo e laico, ha subito mostrato interesse e passione, mettendosi alla prova e realizzando quest’opera».

Il lavoro è stato appunto progettato e coordinato dal professor Salvatore Cannizzaro, a quel tempo docente presso il Liceo artistico di Busto Arsizio, sotto la supervisione del parroco don Marinoni.

«Abbiamo dedicato molte ore pomeridiane e serali per la realizzazione del “presepe Pasquale”. Durante i lavori si è pensato di qualificare e valorizzare il lavoro svolto con aggiunte scenografiche ed effetti speciali e di far diventare itinerante la mostra, con la speranza di poterla portare il Vangelo in tre dimensioni in Parrocchie limitrofe a Gorla Maggiore».

E così, per una serie di fortuite coincidenze, da Gorla il “Presepe itinerante di Pasqua” è giunto a Lonate Ceppino, dove resterà in esposizione gratuita in chiesa fino al prossimo 1 maggio.