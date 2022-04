Scontro tra due automobili sul Sempione, traffico bloccato

Scontro tra due automobili sul Sempione a Busto Arsizio in direzione Gallarate, all’altezza del curvone dell’Hotel Pineta. L’incidente è avvenuto intorno alle 7 e 30 di questa mattina, mercoledì 6 aprile, ancora da accertare le cause.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate con un’autopompa e un fuoristrada. Gli operatori hanno messo in sicurezza gli automezzi, estratto due persone e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.

Sul posto due ambulanze e l’auto-medica: il 118 ha soccorso due persone, un uomo di 48 e uno di 59, che – dopo essere stati estratti e messi in sicurezza – sono stati portati in ospedale a Legnano e Gallarate, dove sono arrivati dopo le 8.30. Entrambi sono feriti, ma non in pericolo di vita.

L’incidente ha provocato lunghe code fino alle 9 e oltre, per il traffico accumulatosi sull’asse tra Busto e Gallarate..