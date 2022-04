Scontro tra un pullman e una automobile a Cairate

Scontro tra un autobus di linea e un’autovettura a Cairate. L’incidente, un frontale, intorno alle 6 e 50 di mercoledì 27 aprile, in Via Milano, poco dopo il cimitero. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e il 118 con tre ambulanze rientrate in codice giallo e verde. Coinvolte due persone, fuori pericolo di vita.

Le squadre di soccorso sono sul posto per mettere in sicurezza l’area e ripristinare il normale flusso del traffico (foto di repertorio).