Sessantenne finisce all’ospedale dopo essere stato aggredito in pieno centro a Varese

Calci, pugni e sputi con un sessantenne aggredito in pieno centro a Varese e l’aggressore in fuga. È successo lunedì mattina in via Vittorio veneto, pieno centro cittadino quando sul posto è arrivata un’ambulanza per soccorrere il malcapitato, oltre alle forze dell’ordine.

Racconta un testimone: «Attorno alle 11 un ragazzo ha aggredito davanti a Zara un uomo sulla sessantina con calci, sputi e pugni in maniera insensata. Il ragazzo scappato per la galleria che da su via Cavour».

L’uomo, col volto segnato da alcuni tagli superficiali, è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso di Varese dove è arrivato attorno a mezzogiorno in codice giallo.

Sul fatto indagano le Volanti della questura soprattutto sul movente dell’accaduto che non sembra da ricondursi a rapina. L’aggressore non è stato identificato, e a quanto pare i due non si conoscevano: l’aggressione potrebbe essere nata da futili motivi, forse uno sguardo o una risposta sbagliata.