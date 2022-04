Si apre un buco nell’asfalto. Viale Rimembranze a Malnate chiusa al traffico

Le strade non danno pace alla viabilità di Malnate. In tarda serata è arrivato un provvedimento d’urgenza che prevede la totale chiusura di viale Rimembranze.

La decisione è stata presa a causa di un buco profondo che si è aperto sull’asfalto. L’amministrazione ha pubblicato un post sulla pagina Facebook ufficiale comunicando i lavori per mettere in sicurezza la strada. La stessa verrà sicuramente chiusa ancora per tutta la giornata di martedì.

Al momento non si conosce ancora la vera entità del danno e quindi quanto potrà richiedere per sistemare la careggiata. In quella zona la viabilità aveva già subito profondi cambiamenti prima per la chiusura della Briantea alle porte della città provenendo da Varese e poi per il cambio di direzione di marcia proprio in viale Rimembranze.

Ricordiamo anche i lavori a Gurone che renderanno problematico il traffico a causa della chiusura tra le vie Adua, Ravina e Redipuglia.