Si ribalta un’auto a Lonate Ceppino, coinvolta una 18enne

Incidente stradale a Lonate Ceppino dove oggi, mercoledì 20 aprile intorno alle 14, un’automobile è finita ribaltata sulla carreggiata stradale in via Gerolamo Saporiti. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della croce rossa di Varese per soccorrere una ragazza di 18 anni. I soccorritori operano in codice giallo. Allertati anche i carabinieri.