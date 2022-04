Si è spento in ospedale l’uomo coinvolto in una lite a Busto Arsizio

Si è spento in ospedale a Legnano dopo una settimana di ricovero l’82enne ricoverato lo scorso 20 aprile in seguito ad una caduta avvenuta in seguito ad una lite con un cinquantenne a Busto Arsizio, la cui dinamica è complessa e al vaglio della polizia locale e della procura e ancora tutta da ricostruire (foto di repertorio).

La conferma del decesso arriva dall’avvocato Paolo Bartesaghi che in queste ore ha preparato tutta la documentazione raccolta su ciò che si è verificato e che verrà presentata come esposto nelle prossime ore alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio con la richiesta fare luce al più presto su quanto avvenuto.

La lite tra i due vicini di casa era avvenuta in via Gianni Lapo. Sul corpo dell’uomo deceduto è stata disposta l’autopsia che sarà eseguita in ospedale a Legnano. L’avvocato Stefania Spinelli, legale dell’altro uomo coinvolto nell’episodio, appresa la notizia esprime le condoglianze e il cordoglio per la morte dell’82enne.