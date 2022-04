Spacciatore investe un agente di polizia e scappa dopo il blitz antidroga a Varese

Il blitz è scattato lunedì mattina in Viale Belforte, quando gli agenti dell’antidroga di Varese sono entrati in azione intimando l’alt al

conducente di un’auto sospetta, una Opel Meriva, sulla quale viaggiava uno dei due soggetti coinvolti in questa vicenda che si traduce nell’avvicendamento dei cavalli della droga in città, e che è terminata con un arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e la denuncia della seconda persona per lo stesso reato sommato alle lesioni alla resistenza pubblico ufficiale.

Infatti, il conducente dell’auto, dopo aver notato il veicolo della polizia, con una manovra a travolto uno dei due agenti procurando di lesioni per 10 giorni: è caduto e se la caverà con accertamenti diagnostici per un colpo subito al ginocchio. Nel frattempo sono cominciate le ricerche dell’auto che ha investito gli agenti, trovata a circa 1 km di distanza.

Subito dopo è stato organizzata l’irruzione all’interno dell’appartamento dove probabilmente era diretto l’uomo scappato. Dentro alla casa è stato trovato un uomo, anche lui di origini albanesi, di 34 anni, con oltre 100 grammi di cocaina, 300 grammi di marijuana, e 26 chili di acido borico, sostanza da taglio utilizzata per allungare le dosi di cocaina. Per l’uomo all’interno dell’appartamento sono scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È ricercato l’altro soggetto che ha investito il poliziotto, denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale oltre che per lo spaccio di droga.