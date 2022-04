Stanze d’artista al Camponovo: la creatività dell’artigianato è femminile

Parte domenica 24 aprile al Camponovo del Sacro Monte di Varese “Stanze d’artista”, un nuovo ciclo di eventi all’insegna dell’artigianato tutto al femminile con cadenza regolare, ogni ultima domenica del mese.

Il 24 aprile tocca ad otto donne raccontarsi tra le antiche stanze di Camponovo a Santa Maria del Monte, Varese.

Il loro gruppo whatsapp lo hanno chiamato “le Amazzoni”, perché sono tutte donne che ogni giorno affrontano la vita svolgendo attività artigianali che richiedono fatica, costanza, manualità e soprattutto una grande creatività.

Ogni giorno per loro è una sfida, soddisfare il cliente e convivere con una realtà che negli ultimi anni ha messo sempre più in primo piano prodotti destinati a un mercato globale oscurando quelli di nicchia, di puro artigianato, che sono invece un patrimonio da conservare, difendere e insegnare.

«Perché l’artigianato non è solo mano d’opera – affermano – è soprattutto ingegno e sacrificio, a volte non ha orari, e può essere trasmesso solo attraverso le botteghe, perché certi lavori le scuole non li insegnano».

Otto artigiane da conoscere e incontrare, unite da uno spirito allegro e propositivo, tra le mura di una località che è patrimonio culturale dell’UNESCO, inserite in una cornice di artisti che si alterneranno nelle esposizioni e dai quali sicuramente queste “donne che non mollano” sapranno attingere per incrementare la loro creatività.

«Un’officina di fili che si intrecciano, si illuminano, che profumeranno di fiori nuovi ad ogni evento, regalando agli utenti uno spaccato di vita piena di entusiasmo e colori», assicurano.

La prima esposizione con laboratorio si terrà domenica 24 aprile, dalle ore 10 alle 19.

Gli interventi successivi saranno previsti in ogni ultima domenica del mese, da maggio a novembre.

ARTISA – Castronno

BRIDAL STYLIST – Cittiglio

ATELIER FUR – Cittiglio

ARTESASU – Varese

Il FILO di VALE – Varese

COUTURE D’AMOUR – Laveno Mombello

L’ ATELIER DEL FIORE – Luino

TRIXI BULLA LAMPADE – Busto Arsizio l

CRAZY VINTAGE – Laveno Mombello

Camponovo è in via dell’Assunzione 17, al Sacro Monte di Varese.

Per maggiori informazioni 3420942873 oppure 3487138876.