A Ternate si riunisce il consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi

A Ternate, in occasione del Consiglio comunale di giovedì 31 marzo, si è riunito anche il Consiglio delle Ragazze e dei Ragazzi.

Il progetto è partito ad inizio anno scolastico. Sia le insegnanti che i ragazzi hanno da subito accolto la proposta con entusiasmo e senso di responsabilità. Gli alunni della scuola primaria hanno avuto così occasione di sperimentare l’intero percorso elettorale, partendo dalla formazione delle liste, passando per la campagna elettorale e, il 15 febbraio, partecipando alle votazioni che hanno decretato la vittoria della lista “Ternate nel cuore” e del sindaco Emma Verlato.

Accanto al sindaco, i due assessori sono Tommaso Fellegara e Tessa Levi. I consiglieri di maggioranza sono Annamaria Di Tella e Emma Scelfo. I consiglieri di minoranza della lista “Ternate al centro” sono invece Matteo Cantivo e Leonardo Squizzato.

«Siamo rimasti particolarmente commossi ed emozionati – commenta Sara Tagina, assessore alla Pubblica istruzione – per l’atteggiamento maturo che i nostri ragazzi hanno dimostrato. Hanno lavorato collaborando tutti con dedizione e serietà, per portare poi al Consiglio le loro proposte: tutte bellissime e, soprattutto, volte a migliorare la loro vita e quella di tutti i bambini che, come loro, frequentano la stessa scuola e vivono nel nostro paese. Un ringraziamento sentito alle insegnanti che li hanno accompagnati in questa avventura, alle famiglie dei ragazzi e ai nostri uffici che hanno lavorato per rendere tutto questo possibile. Ci sentiamo di dire che Ternate può sicuramente essere fiero dei suoi giovanissimi cittadini».