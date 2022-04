Torna in campo il Rugby Varese, test difficile al “Levi” con il Lecco

Il Rugby Varese tornerà finalmente in campo: una bella notizia in casa biancorossa dopo un paio di settimane difficili. Il Varese è stato infatti costretto a rinunciare a due partite a causa di alcune positività al Covid riscontrate nel gruppo della prima squadra, insieme a vari infortuni. A questo si è aggiunto il problema della mancanza di prime linee.

Ma ora i biancorossi sono certi che questo fine settimana giocheranno. Più precisamente domenica 3 aprile alle ore 15:30, il Rugby Varese ospiterà il Rugby Lecco al “Levi” di Giubiano. I giocatori di casa affronteranno proprio quel Lecco che nell’incontro di andata ha punito severamente il Varese, che al “Bione” ha probabilmente giocato la sua peggior partita della stagione.

Questa volta non sarà più semplice, quella lariana è una squadra rodata e imprevedibile, Varese purtroppo arriva da un periodo di stop e deve fare ancora i conti con numeri piuttosto ridotti, ma comunque sufficienti per poter scendere in campo. Il fatto che Varese non si avvicini a questa sfida nelle migliori condizioni è scontato, ma i biancorossi non vogliono mollare; ripartire da una partita davanti al proprio pubblico è quello che serve. Come anticipato, gli infortuni hanno messo in difficoltà il Varese, che però potrà contare su qualche importante ritorno, come quello di Contardi in seconda linea, insieme a quello di Mansi che si darà da fare in prima linea.

«Siamo contenti di poter tornare a giocare la domenica dopo questo breve ma difficile stop – spiega il tecnico biancorosso Marco Bottelli – L’importante era questo, giocare, perché noi non vogliamo arrenderci e lo dimostreremo. Lecco lo conosciamo, è una squadra molto complicata da affrontare, fisicamente non sono pesanti come altre, ma hanno un gioco molto fluido, ben impostato e tanta esperienza. Vogliamo lottare per ottenere il massimo da questa partita. Se riusciremo a tenere una buona disciplina e una buona linea in difesa, potremmo metterli in difficoltà».