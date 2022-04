Torna Resistenza in festa ma si sposta a fine maggio

Resistenza in festa è tra gli appuntamenti più attesi del nord del Varesotto e dopo due anni in cui è stato sospeso (o quasi) a causa della pandemia è pronto a tornare. La festa, pensata e realizzata dal Collettivo Il Farina per celebrare la festa della Resistenza, quest’anno slitterà di alcune settimane rispetto alla data tradizionale. Non sono ancora stati annunciati i contenuti dell’evento ma per il momento gli organizzatori hanno anticipato che si svolgerà il 28 maggio.