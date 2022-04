Torna Varese Solidale e pensa allo “spreco Zero”

Dopo lo stop dovuto al covid, torna a Varese uno dei piu importanti eventi solidali della città: Varese Solidale, che con la sua cena in piazza san Vittore e i gazebo in corso Matteotti che mostrano l’attività delle decine di associazioni coinvolte, illumina la “vita buona” di tutta la città.

Quest’anno, con alcune importanti novità: la prima è che la cena, oltre che al gruppo alpini di Varese, verrà affidata a uno chef noto in Italia per le sue “ricette antispreco”: Franco Aliberti.

La seconda è che compenserà il minor numero di partecipanti alla cena – sarà possibile ospitarne al massimo 400, contro i circa mille degli anni pre covid – la possibilità di acquistare la versione di asporto della cena stessa: sono per ora previsti 200 pasti.

Accanto a tutto questo, non mancheranno i gazebo in corso Matteotti per tutta la giornata e la Lotteria: che quest’anno sarà una lotteria vera, ufficiale, con 146 premi di assoluta importanza, che comprendono viaggi green, iphone, tv, cene in locali varesini e molto altro.

Motori dell’iniziativa, don Marco Casale e, in veste non solo di conduttore ma di effettivo organizzatore, Max Laudadio. Che nel video raccontano i primi particolari e lanciano il loro appello (Articolo in evoluzione).