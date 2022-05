A Varese un concorso per la migliore ricetta antispreco: sarà premiato durante Varese Solidale

Avete una vostra ricetta antispreco, o volete cimentarvi in questo nuovo modo di cucinare, che prevede piatti realizzati solo con prodotti di riciclo? A Varese la migliore sarà premiata durante uno degli eventi più importanti dell’anno, “Varese Solidale”, la cena benefica i cui proventi sono destinati alle associazioni che sfamano i poveri della città, che quest’anno cade il 28 maggio e che sarà fortemente improntato al risparmio delle risorse.

Il concorso è stato lanciato durante l’evento “Varese città Antispreco” di sabato 7 maggio al quale hanno partecipato l’onorevole Maria Chiara Gadda, relatrice della legge antispreco, la scienziata ambientale e blogger Lisa Casali e suo marito, lo chef Franco Aliberti, che sarà anche lo chef della cena solidale e si svilupperà principalmente sui social. Ma anche l’assessore all’ambiente Nicoletta San Martino, che ha colto la palla al balzo per creare il contest sotto l’egida del Comune di Varese.

«L’idea è emersa durante una mattinata di chiacchierate, all’auditorium del liceo musicale, sulle idee contro lo spreco alimentare che si possono mettere in pratica anche a livello anche individuale e famigliare, nell’ambito dell’attività nascente dell’assessorato che fa capo a “Varese città Antispreco”, che ha aperto anche un tavolo apposito con le associazioni – spiega l’assessore Nicoletta San Martino – Essendoci Franco Aliberti, lo chef specializzato nella cucina di recupero che cucinerà anche a VareseSolidale, abbiamo deciso di lanciare un contest chiedendo alle persone di creare ricette a tema, con ingredienti che si buttano via».

COME FARE PER PARTECIPARE

Per partecipare è necessario pubblicare sul proprio profilo Instagram o Facebook l’immagine del piatto realizzato, con indicati nel testo di accompagnamento i dettagli di ingredienti e preparazione della ricetta, e riportando come riferimento al contest gli hashtag #VaresecittaAntispreco #varesesolidale e l’account @comunedivarese.

La ricetta per essere ammessa al contest però deve avere come ingredienti principali cibi che solitamente sprechiamo come: pane raffermo, scarti di frutta e verdura come bucce, gambi, foglie (es. baccelli di piselli o fave, parti verdi del cipollotto, foglie di ravanello, buccia del cetriolo, buccia della mela, gambi di carciofo ecc.) e avanzi di prodotti già cotti (es. pasta, riso, carni e pesci). Pochi invece gli ingredienti extra ammessi: solo sale e pepe, erbe aromatiche e spezie, farina, latte, burro, yogurt, formaggio, uova.

Vince chi, pubblicando sui propri social con i corretti hashtag e @comunedivarese ottiene più like: il vincitore sarà premiato proprio durante la cena del 28 maggio nell’ambito di Varese Solidale da Max Laudadio da sempre mattatore della cena e Franco Aliberti, chef della serata.