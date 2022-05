A Varese un incontro sulle buone pratiche sull’antispreco

Varese ospita un incontro incentrato sulle buone pratiche per contrastare gli sprechi alimentari: una conversazione aperta a tutti coloro che vogliano conoscere come prevenire lo spreco alimentare nella vita di tutti i giorni, attraverso azioni quotidiane, consigli, ricette creative da mettere in campo.

Appuntamento sabato 7 maggio alle ore 10.30 nell’Auditorium Civico Liceo Musicale, con Maria Chiara Gadda, deputata della Repubblica Italiana e relatrice della legge “antispreco”; Lisa Casali, scienziata ambientale, blogger e scrittrice; lo chef Franco Aliberti e con l’assessora alla Tutela Ambientale, Sostenibilità sociale e Economia circolare, Nicoletta San Martino.

«Varese può puntare a diventare una città virtuosa nel contrasto allo spreco alimentare anche in ambito domestico – spiega l’assessora Nicoletta San Martino – Con questo incontro vogliamo dare informazioni utili da conoscere a livello di prevenzione e consigli pratici che per le famiglie possono realmente incidere a livello di risparmio economico e che al tempo stesso hanno un forte impatto ambientale per tutta la collettività. Questo perché il cibo, dalla gestione della filiera fino al suo consumo, rappresenta un punto importante per la sostenibilità».