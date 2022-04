Uyba, prove di playoff: a Cuneo l’ultima gara di regular season

Si chiude sabato 2 aprile la regular season per la Unet e-work Busto Arsizio che sarà impegnata sul campo della Bosca San Bernaasrdo Cuneo. Alle ore 20.30 tutte le formazioni del campionato di serie A femminile giocheranno (con il giusto principio della contemporaneità) la loro ultima partita in vista dei playoff che avranno inizio il prossimo fine settimana.

Per la Uyba è quinto posto assicurato, con la certezza di giocare la prima partita dei playoff a Scandicci contro la Savino del Bene: le toscano chiuderanno infatti matematicamente la prima fase al quarto posto. Ancora incerta la distribuzione delle prime due posizioni in classifica, con Conegliano e Novara in vetta con 63 punti; al terzo posto Monza con 60 punti e poi scendendo, accesso ai playoff anche per Chieri (40), Firenze (38), Cuneo (36).

Ancora in forse la presenza della nuova palleggiatrice Victoria Mayer, il cui tesseramento non è ancora stato perfezionato e che in ogni caso avrà avuto modo di allenarsi solo una volta insieme alle compagne. L’argentina però potrebbe sfruttare l’impegno di sabato come ulteriore occasione per iniziare a prendere confidenza con le sue nuove attaccanti. Nel caso non dovesse essere a disposizione, Lucia Bosetti dovrebbe ricoprire anche in questo fine settimana il ruolo della palleggiatrice. Dall’altra parte della rete coach Pistola dovrebbe schierare Signorile in regia, Gicquel opposto, Stufi e Squarcini al centro, Degradi e Jasper in attacco, Spirito libero.

A presentare il match, coach Marco Musso che fa il punto della situazione: «Stiamo lavorando per cercare soluzioni diverse e in continua evoluzione a causa delle problematiche che ci attanagliano da qualche tempo a questa parte. La squadra lavora con la massima disponibilità nonostante le grandi difficoltà, ma dovremo avere pazienza. Vedremo se si potrà schierare la nuova palleggiatrice e se sarà il caso di farlo. Noi proviamo ad affrontare sempre le difficoltà e vediamo fino a che punto possiamo arrivare. Lavoriamo in questa direzione».

Il primo servizio sarà battuto alle ore 20.30, previsti oltre 50 tifosi da Busto Arsizio con gli Amici delle Farfalle che hanno organizzato la trasferta in pullman, live streaming su Volleyball World Tv, aggiornamento del punteggio e contenuti speciali sui social biancorossi.

Bosca S. Bernardo Cuneo – Unet e-work Busto Arsizio

Cuneo: 1 Kuznetsova, 2 Degradi, 4 Squarcini, 5 Spirito (L), 6 Giovannini, 7 Zanette, 9 Agrifoglio, 11 Gicquel, 13 Signorile, 16 Caruso, 18 Jasper, 20 Gay, 22 Stufi. All. Pistola.

Busto Arsizio: 1 Poulter, 2 Battista, 3 Olivotto, 5 Monza, 7 Bressan, 8 Gray, 10 Colombo, 11 Mingardi, 14 Zannoni, 15 Stevanovic, 16 Bosetti, 19 Ungureanu, 23 Herrera Blanco, Mayer. All. Musso.

Programma (ultima giornata)

Reale Mutua Fenera Chieri – Igor Gorgonzola Novara; Volley Bergamo 1991 – Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano; Delta Despar Trentino – Vero Volley Monza; Bosca S.Bernardo Cuneo – Unet E-Work Busto Arsizio; Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore – Bartoccini Fortinfissi Perugia; Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia – Acqua & Sapone Roma Volley Club; Savino Del Bene Scandicci – Il Bisonte Firenze.

La classifica

Conegliano 63 (22-3); Novara 63 (22-3); Monza 60 (19-6); Scandicci 54 (19-6); BUSTO ARSIZIO 50 (16-9); Chieri 40 (13-12); Firenze 38 (13-12); Cuneo 36 (12-13); Vallefoglia 24 (8-17); Casalmaggiore 21 (7-18); Bergamo 20 (7-18); Perugia 20 (6-19); Trentino 19 (5-20); Roma 17 (6-19).

*Punti (Vinte-Perse)