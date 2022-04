A Varano Borghi nascerà un museo diffuso

Per le vie di Varano Borghi sorgerà un museo diffuso. Passeggiando per il paese si potranno presto incontrare 13 pannelli informativi, che racconteranno il passato dei luoghi più significativi. Un percorso attraverso la storia e la cultura del territorio, per tenere viva la memoria e dare un nuovo slancio al turismo. L’iniziativa è stata lanciata dal Comune di Varano Borghi con l’aiuto della commissione cultura e di diversi cittadini varanesi.

Il primo pannello verrà rivelato giovedì 7 aprile alle 11.15 in località Boffalora, in occasione della commemorazione dei due partigiani Emilio Contini e Achille Motta uccisi da una squadra fascista nel 1945. La manifestazione organizzata dall’Anpi Varano Borghi Lago di Comabbio sarà un’anticipazione per la vera e propria inaugurazione del museo diffuso, che si terrà una volta installati tutti i primi 13 pannelli.

«Varano è un tipico esempio di villaggio operaio – racconta Andrea Filippini, assessore alla Cultura del Comune di Varano Borghi – caratterizzato da uno stile architettonico industriale ottocentesco, che lo distingue da tutti i paesi limitrofi. Inevitabilmente, gran parte della storia del paese è legata alla famiglia Borghi che, all’inizio del XIX secolo, diede vita ad una delle realtà industriali più importanti dell’epoca in ambito tessile. Il primo pannello informativo del museo, tuttavia, è a doveroso ricordo di un avvenimento più recente della storia di Varano, ma che si inserisce in un momento storico mai così attuale come oggi: la lotta per la libertà».

«Il museo diffuso di Varano Borghi – spiega Filippini – nasce come un progetto vivente in continua evoluzione». I luoghi iniziali si potranno trovare su Google maps ed è prevista, in futuro, la creazione di uno spazio digitale, raggiungibile tramite Qr code, che fornirà ulteriori informazioni e contenuti per coloro che vorranno saperne di più sulla storia del nostro paese.

«Obiettivo del museo – aggiunge l’assessore – è anche quello di diventare una piattaforma attorno alla quale creare un senso di comunità e organizzare eventi culturali a Varano. Nuovi luoghi di interesse potranno essere selezionati e aggiunti al percorso».