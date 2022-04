A Venegono Superiore la Biblioteca cresce e si fa bella

Ultimi ritocchi per i lavori di ristrutturazione della Biblioteca comunale di Venegono Superiore, sottoposta ad un vero e proprio “maquillage” nella parte esterna, dopo la sistemazione che ha interessato qualche anno fa le sale e gli spazi interni.

Galleria fotografica Venegono Superiore - Ristrutturazione della Biblioteca 4 di 4

Ieri sono stati tolti i ponteggi che sono serviti per il rifacimento del tetto e delle facciate, mentre proseguono i lavori per la sistemazione della palazzina che a breve amplierà gli spazi della biblioteca.

L’intervento, attuato anche con contributi erogati da un bando di Regione Lombardia, si era reso necessario in particolare per i problemi al tetto della palazzina che ospita la biblioteca, che era interessato da diverse infiltrazioni d’acqua riparate nel tempo ma mai in modo definitivo. Approfittando del rifacimento del tetto sono state sistemate anche le facciate che mostravano tutti i segni del tempo e si è data una nuova veste anche al cortile della biblioteca, reso più funzionale e bello anche in vista di iniziative estive come conferenze e cinema all’aperto.

Una parte significativa dell’intervento di ristrutturazione – in cui l’Amministrazione comunale ha investito circa 600mila euro – riguarda la sistemazione della piccola palazzina che si affaccia sul cortile della biblioteca, in via di ristrutturazione. «I lavori sono in corso anche se hanno subito qualche rallentamento – spiega l’assessore Maria Luisa Limido – Durante le demolizioni, infatti, sono stati trovati dei soffitti a volta molto belli che ora si stanno valorizzando».

Dalla ristrutturazione sono state ricavate due sale da 80 metri quadri per ospitare conferenze, incontri e altre iniziative, che vanno ad aggiungersi agli spazi disponibili nell’edificio principale sistemato pochi anni fa.