Vittima e carnefice, all’Olmo di Taino va in scena “Categorie”, pièce ispirata dalla penna di Bolaño

Un nuovo spettacolo in scena al Teatro dell’Olmo di Taino, sabato 23 aprile. Alle ore 21, il gruppo teatrale Orama porterà in scena la pièce Categorie, dramma in singolo atto per la regia di Michele Giurola con interpreti Lorenzo Di Donato, Federica Ferro e Marica Malgarini.

Il dramma, che ha come ispirazione il racconto Puttane Assassine del celebre scrittore cileno Roberto Bolaño, propone a teatro un violento e serrato confronto tra uomo e donna, tra vittima e carnefice. Ambientata ai giorni d’oggi e divisa in due sequenze, invertite rispetto alla cronologia dei fatti, la storia ha come protagonisti due personaggi chiusi in una stanza che ha come pareti il pubblico.

Spettacolo consigliato a un pubblico adulto. Ingresso 15 euro con prenotazione via email a oramateatro@gmail.com.

GRUPPO TEATRALE ORAMA

Il Gruppo Teatrale Orama è un gruppo aperto composto via via da artisti di varia estrazione e formazione, e provenienti da varie esperienze. Attivo soprattutto nell’ambito off milanese, il gruppo si prefigge di portare in scena opere originali caratterizzate da situazioni molto drammatiche (frequente il tema del rapporto vittima – carnefice) e ispirate spesso da brani di autori della letteratura moderna, come ad esempio Saramago, Mc Carthy e Bolaño. Caratteristiche comuni ad ogni messa in scena sono il minimalismo, linguaggio ritmo e recitazione che si rifanno al cinema, e la volontà di portare il dramma a livello del pubblico: quest’ultimo è spesso collocato intorno agli attori e ne delimita lo spazio scenico.