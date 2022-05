A Laveno una “mini” isola ecologica per i possessori delle seconde case

A Laveno Mombello è arrivata la nuova isola ecologica, formato “mini” e attiva 24 ore su 24, pensata per i possessori delle seconde case del Comune sul Lago Maggiore.

La nuova “ecopiazzola” di Via Revelli è stata inaugurata questa mattina, sabato 14 maggio, realizzata dalla Comunità montana delle Valli del Verbano in collaborazione con Econord, ditta tappatrice del servizio raccolta rifiuti.

“Un servizio indubbiamente indispensabile a beneficio dei tanti utenti che a Laveno posseggono seconde case e vivono il nostro paese prevalentemente nel periodo estivo. Potranno così conferire i propri rifiuti in forma differenziata in qualsiasi giorno e momento” ha commentato Fabio Bardelli della Comunità Montana, insieme al presidente Simone Castoldi e l’assessore all’ecologica Gianpietro Ballardin.

Come spiegato dall’amministrazione, i possessori di seconde case (o nel caso di vacanzieri in villeggiatura) potranno accedere all’isola ecologica attraverso la propria CNS o tessera Ecocard. L’ingresso all’area, dove avviene la raccolta di carta, plastica, umido e secco, è infatti limitato ai possessori della tessera, disponibile in Municipio.