A8 Milano – Varese: chiusa per una notte l’uscita di Gallarate

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, previsti in orario notturno, dalle 21:00 di martedì 10 alle 5:00 di mercoledì 11 maggio, sarà chiusa la stazione di Gallarate, in uscita per chi proviene da Varese, da Milano e dalla D08 Diramazione Gallarate-Gattico.

In alternativa, si consiglia:

in uscita da Varese e da Milano, di uscire allo svincolo di Busto Arsizio. Si ricorda che, nella stessa notte e nello stesso orario, sarà chiuso anche lo svincolo di Cavaria, in uscita per chi proviene da Varese, per consentire lavori di manutenzione delle barriere foniche;

in uscita dalla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, di uscire alla stazione di Besnate, sulla Diramazione Gallarate Gattico, o allo svincolo di Busto Arsizio sulla A8 Milano-Varese.