Agesp ai cittadini: “Ritirate i sacchi non raccolti“

In riferimento al servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, considerando i consistenti casi di mancata raccolta di venerdì 20 maggio a causa dell’adesione allo sciopero generale di diversi lavoratori e dell’impossibilità di accesso ad alcune vie per eventi sportivi svoltisi ieri, e volendo altresì tenere presente le condizioni climatiche di caldo eccezionale registrate in questi giorni, si invita la cittadinanza a voler ritirare i sacchi e bidoni conferiti e non raccolti da AGESP, esponendoli nuovamente il successivo giorno di raccolta previsto da calendario ordinario. Nel ringraziare per la collaborazione, la società si scusa per il disagio arrecato.