Aggredisce la madre e la manda all’ospedale: arrestato a Cocquio Trevisago

È in carcere con l’accusa di “maltrattamenti in famiglia“ l’uomo colto in flagranza di reato la sera del 3 maggio, per aver colpito alla testa l’anziana madre. Il fatto è avvenuto a Cocquio Trevisago passate le 22 di martedì quando una chiamata di soccorso è arrivata al 112 per alcune urla provenienti da un’abitazione nella zona del quartiere San Bartolomeo.

All’arrivo dei carabinieri della stazione di Besozzo – compagnia di Varese – gli uomini in divisa hanno trovato una donna dolorante con ferite alla testa: è stata chiamata l’ambulanza che ha trasportato l’anziana in pronto soccorso di Cittiglio in codice verde: non è grave, guarirà in qualche giorno.

Nelle vicinanze dell’abitazione è stato trovato il figlio, classe 1968 e con precedenti di polizia specifici, portato in caserma per accertamenti e arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia: si trova ora in carcere a Varese.

Non si conoscono i motivi del litigio sfociato nel sangue, ma l’aggressione non è avvenuta solo a mani nude: l’uomo è accusato di aver colpito alla testa la madre con un suppellettile. Da quanto si è appreso il 55enne vive nella stessa abitazione, una villa, assieme ai genitori.