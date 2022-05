“Al gatto”: a Cuvio la personale di Adriano Fedeli

Si intitola “Al gatto” la mostra personale delle opere di Adriano Fedeli che sarà inaugurata sabato 7 maggio (alle ore 18) negli spazi della Piccola Galleria del Disegno di Cuvio, in via XXV Aprile. La rassegna curata dalla Associazione GaEle resterà aperta sino a sabato 21 maggio e per l’occasione sarà affiancata da un catalogo manufatto in edizione limitata.

Legnanese di classe 1948, Adriano Fedeli è un pittore che fin dal 1972 ha esposto le proprie opere in numerose mostre personali e ha partecipato a concorsi d’arte pittorica vincendo diversi premi. Il suo lungo e poliedrico itinerario artistico iniziato con le avanguardie degli anni Sessanta e Settanta, si è sviluppato all’interno di un percorso di ricerca che lo ha impegnato negli ultimi trent’anni e che riguarda l’antica tradizione iconografica russa e greco-ortodossa.

L’associazione GaEle – fondata da Maria Elena Danelli e Gaetano Blaiotta – ha scelto di dare spazio a Fedeli all’interno della propria, caratteristica sede: un’antica dimora del XIII secolo che si trova nel centro storico del paese valcuviano. Fin dal 2010 l’associazione consente di realizzare a mano edizioni realizzate con torchi calcografici, vecchie macchine tipografiche e altri strumenti di questo genere.