Bambini e bambine delle scuole di Gallarate si sfidano alle “Dantesche”

Vuoi mettere l’emozione di calcare la pista d’atletica e di sentire il pubblico che incita e applaude? A suo modo è un piccolo debutto, per tanti bambine e bambini delle scuole dell’istituto Dante che venerdì 13 e martedì 17 maggio hanno varcato i cancelli dello stadio delle Azalee di Gallarate.

Galleria fotografica Le Dantesche, i bambini delle Dante si sfidano alle Azalee 4 di 21

Sono i giorni della sfida delle “Dantesche“, la tradizionale Giornata dello Sport: le gare hanno coinvolto tutti i tre plessi (le primarie del centro, le don Milani di Moriggia e scuole dei Ronchi di via Padre Lega): otto sezioni e quaranta classi, per un totale di 750 alunni: le prime, le seconde quarte e quinte oggi, settimana scorsa dalle prime alle terze.

Gli alunni si sono sfidati in diverse discipline come il salto in lungo, il lancio della pallina o del Vortex a seconda dell’età, la gimkana per i più piccoli, la staffetta, il salto ostacoli per i più grandi.Per premiare le diverse classi, di fronte a genitori e (soprattutto) nonni presenti sugli spalti e lungo la rete e davanti al dirigente Daniele Chiffi, è intervenuto Daniele Cassioli, campione di sport e di vita (nella foto d’apertura insieme ai bambini.

«È molto bello premiare i bambini delle scuole: lo sport è un alleato educativo che può dare tanto, più di quanto si riconosca. Bisognerebbe renderlo più strutturato nelle scuole, dargli uno spazio più ampio. Eventi come questo possono essere l’inizio di un percorso di rilancio» ha commentato Cassioli, pluricampione del mondo nello sci nautico per non vedenti.

La coppa è stata vinta dalla classe 5B di Ronchi, ma ovviamente tutti hanno ricevuto la medaglia di partecipazione, in pieno spirito decoubertiano.

Nel corso della giornata di martedì si è svolta anche una premiazione molto particolare: il Lions Club Insubria, alla presenza del oresidente Stefano Franchin, ha consegnato l’onorificienza Melvin Jones alla maestra Maria Lucia Pontillo di Moriggia, appassionata insegnante con 35 anni di carriera.