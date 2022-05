“Bella Zio”: Beppe Bergomi ospite della Pro Loco di Azzio

Campione del Mondo – giovanissimo e con i baffi – in Spagna nel 1982, bandiera storica dell’Inter, apprezzato telecronista nel ruolo di “spalla tecnica”: Beppe Bergomi sarà ospite sabato 28 maggio ad Azzio (dalle 10,45) grazie alla locale Pro Loco che torna a organizzare eventi in presenza dopo circa due anni di pandemia.

Il popolare “zio” del calcio italiano sarà presente nella piccola località della Valcuvia per presentare la sua biografia, intitolata appunto “Bella Zio” e scritta a quattro mani da Andrea Vitali e Samuele Robbioni, quest’ultimo a sua volta presente ad Azzio. I due racconteranno al pubblico storie e aneddoti contenuti nel volume, nel corso di un incontro che si terrà al parco di via Cadorna 3 con ingesso libero. Al termine sarà offerto un rinfresco; eventuali ricavati dalla manifestazione saranno devoluti all’associazione “I Bindùn”.

«Nel triennio 2018-2020 sotto la guida di Leonardo Paronelli la nostra Pro Loco ha proposto eventi con personaggi molto noti – spiega l’attuale presidente del sodalizio, Michele Castelletti – Ci piace ricordare la serata sul ciclismo con ospite il campione del mondo Giuseppe Saronni, la serata sulla storia di Antenna 3 con la proiezione del docufilm “Via Per Busto 15” e l’incontro su Overland con il fondatore Beppe Tenti. Crediamo che la strada intrapresa sia quella giusta e quindi ci stiamo dando da fare in questa direzione: per la ripartenza pensavamo a qualcosa di forte richiamo e si è presentata l’occasione di avere ospite Giuseppe Bergomi, un grande calciatore che ha fatto la storia del calcio italiano. Stiamo già lavorando per altri eventi sempre dello stesso livello e ovviamente non mancheranno nel corso della stagione estiva le classiche attività di intrattenimento e le feste gastronomiche che sono una tradizione della nostra associazione».