In bici da Marnate a Torba pensando alla vecchia Ferrovia

Gli amici della Ferrovia della Valmorea organizzano per domenica 8 maggio una gita in bicicletta da Marnate al monastero di Torba: “In due ruote alla scoperta della ferrovia e della valle Olona”.

Gli amici della Ferrovia della Valmorea non stanno mai fermi e questa volta hanno deciso di montare in sella e attraversare la valle Olona sulla scia del passato.

In collaborazione con FIAB, Alleanza Mobilità dolce e Legambiente – circoli di valle Olona, Nerviano e Parabiago, domenica 8 maggio è in programma una gita in bicicletta da Marnate a Gornate Olona “In due ruote alla scoperta della ferrovia e della valle Olona: il monastero di Torba”.

Il ritrovo sarà alle 9.30 al vecchio casello di Prospiano, in via Lazzaretto a Marnate (nei pressi del bunker nel fondovalle), da lì il gruppo partirà alle 10 e pedalerà fino al casello 5, dove ci sarà una breve sosta ristoratrice.

Alle 11, una volta raggiunto il monastero di Torba, ci sarà la possibilità di visitare il prezioso bene del FAI. Alle 13, terminata la visita guidata, il bel prato antistante il monastero accoglierà il gruppo che potrà godersi il pranzo al sacco.

Una giornata di sport, natura e arte dunque, per godere in compagnia delle bellezze del territorio.

La quota di iscrizione è pari a 15 euro, con tariffa ridotta a 10 euro per i soci dell’associazione “Amici della ferrovia della Valmorea” e per gli iscritti al FAI.