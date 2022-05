Bruno e Zoe sono i protagonisti dei libri per bambini scelti da Laura Orsolini a Torino

Buongiorno direttamente dal salone di Torino che è pieno zeppo di studenti! Tantissimi incontri e libri libri e ancora libri!

Ho scelto per voi Il risveglio di Bruno e Zoe e la melanzana melanzanissima.

Il risveglio di Bruno

Bruno è la storia di un cucciolo di… 150 kg!

Si ritrova solo e c’è bisogno dell’intera comunità di animali per aiutarlo.

di Gabriele Di Camillo

Tabula Fati editore – 8€

Zoe e la melanzana melanzanissima

Zoe ha sette anni e abita in città. Sua mamma la chiama “nido ambulante” perché ha una chioma di capelli ricci fitta fitta. Una chioma che è un nido per le sue idee, che così crescono protette e al calduccio!

Zoe e il papà hanno deciso di preparare la parmigiana di melanzane. Ma accipicchia… manca qualcosa: dove sono le melanzane?

Senza perdere tempo, Zoe sale in sella alla bicicletta per raggiungere il nonno nel suo giardino sul tetto di un palazzo, alla ricerca dell’ingrediente fondamentale. Per arrivarci però deve attraversare una città che non è per niente “pedalabile”, piena di traffico, rumori e inquinamento.

Per fortuna Zoe riesce a intercettare un’isola in mezzo al mare di macchine e, dopo una serie di traversie, insieme alla collaborazione dei suoi amici, riuscirà a portare a tavola solo cibi sani e appetitosi.

Età di lettura: da 7 anni.