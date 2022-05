Buche nell’asfalto e velocità sostenute. “Via Cassiodoro a Varese è un pericolo”

«Via Cassiodoro a Varese è tempestata di buche e le automobili transitano a velocità sostenuta». Le segnalazione è stata mandata al sindaco di Varese Davide Galimberti da Maud Ceriotti, cittadina, artista e storica responsabile della delegazione di varese dell’associazione Verdi Ambiente e Società. «La via Cassiodoro sopporta tutto il traffico in entrata e in uscita dell’adiacente supermercato Esselunga di viale Borri, uno dei viali più pericolosi di Varese – segnala Maud Ceriotti – Le abitazioni escono, per la maggior parte, a “raso” sulla via e i residenti corrono il rischio di essere investiti dalle auto che solitamente transitano a velocità sostenuta, per il fatto che non ci sono cartelli che indicano i limiti di velocità».

«La maggior parte dei residenti – continua l’ambientalista – è composta da persone in età avanzata e le numerose buche potrebbero causare loro pericolose cadute. La via Cassiodoro non è mai stata asfaltata completamente da oltre 30 anni e il sistema di “riempimento” delle buche non si adatta alla situazione perché alla prima pioggia il problema si ripresenta. Infine auspico che venga restituita a questa via una adeguata “dignità’” effettuando con regolarità la pulizia dei tombini e degli scolmatori e la rimozione delle erbacce che ne infestano i cigli. Inoltre occorre provvedere alla “mitigazione” della “lunga linea rosa” probabilmente dovuta al posizionamento di cavi per i lavori della “fibra ottica” effettuati circa un anno fa. Esorto cortesemente l’amministrazione comunale a risolvere urgentemente questa situazione».