A Cairate “Uno sguardo sul territorio attraverso il Tempo”

Inaugurazione MOSTRA PITTORICA “Uno sguardo sul territorio attraverso il Tempo”

Gli Amici della Tavolozza

Sabato 21 Maggio ore 17.00

Presso il Circolo Cavallotti in via Anforelli 7, Cairate

Ingresso Gratuito

Gli Amici della Tavolozza sono lieti di invitare tutti alla presentazione della Mostra Pittorica intitolata “Uno sguardo sul territorio attraverso il Tempo” che si terrà Sabato 21 Maggio alle ore 17.00 presso il Circolo Cavallotti a Cairate. Gli artisti ci accoglieranno per presentare non solo i quadri esposti, solo alcuni tra le loro produzioni, ma anche l’attento lavoro di ricerca storica compiuto in questi anni. Una vocazione la loro che mira a non perdere i ricordi di un tempo passato, di antichi mestieri, di vecchi cortili che hanno fatto la storia del Comune di Cairate, e di figure importanti per la cittadinanza.

Grazie al loro intervento artistico, Peveranza è annoverata tra i Paesi dipinti della provincia di Varese. Riuniti per la prima volta nel 2003, hanno creato un vero e proprio percorso artistico all’aperto in cui ogni opera d’arte è posizionata sui muri degli edifici presso i quali i lavori rappresentati venivano realmente svolti.

Sempre in linea con il progetto di ricerca storica, un altro incontro è previsto per Sabato 28 maggio alle ore 17.00, in cui interverranno altri esponenti artistici del comune, che leggeranno brani, poesie e racconti scritti in onore del Comune di Cairate e dei suoi abitanti.

Per concludere la mostra e salutare gli artisti, è prevista una Biciclettata Domenica 12 Giugno da Cairate attraverso il “Paese Dipinto” per poter osservare e apprezzare tutte le loro 35 opere esposte a Peveranza, con il supporto degli artisti che faranno da sapienti guide durante il giro, e faranno anche da accompagnatori nella visita della “Casa della Nonna”, una struttura conservata con estrema fedeltà anche nei suoi interni, risalenti al 1800.

La mostra, a cura dell’Arch. Alice Olivetto e di Elisa Chiodelli, si inserisce all’interno di un progetto promosso dal Circolo Cavallotti di riscoperta del territorio, delle personalità artistiche e influenti della comunità, e una volontà di ricerca di spazi di associazione dei cittadini all’interno del proprio comune. I quadri resteranno esposti fino a Domenica 12 Giugno e saranno visionabili durante l’orario di apertura del Circolo Cavallotti.