Cantoretti (Uilm): “Non possiamo tollerare l’incertezza, Whirlpool faccia chiarezza”

Al congresso della Uilm Altalombardia, che si è tenuto il 13 maggio a Villa Cagnola a Gazzada Schianno, era presente anche il segretario nazionale della Uilm Bruno Cantoretti che ha commentato l’annuncio fatto da Whirlpool : la multinazionale americana, leader nella produzione di elettrodomestici, ha detto di aver avviato una revisione strategica che potrebbe preludere a un disimpegno verso l’Italia e nell’area Emea (Europa, Medio Oriente e Africa). A Cassinetta di Biandronno, in provincia di Varese, dove c’è il polo per la produzione degli elettrodomestici da incasso, Whirlpool dà lavoro a circa duemila persone.

«Quello che non si può accettare è l’incertezza – ha commentato Cantoretti – Whirlpool è una multinazionale che in Italia a suo tempo ha fatto delle scelte, oggi pensiamo che quelle scelte servissero a contrastare l’avanzata di qualche altro gruppo ma non perché credesse fermamente in questo mercato . Oggi c’è bisogno di chiarezza sul futuro industriale di Whirlpool. Se ci dovessimo trovare di fronte a scelte drastiche chiederemo una presa di posizione da parte della politica».