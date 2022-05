A Casbeno atto vandalico contro la porta del bus. Da Autolinee Varesine: “Sporgeremo denuncia”

È una bravata che ha messo in pericolo la sicurezza di tutti i passeggeri quella che alcuni giorni fa è stata commessa da un giovane studente ai danni di un autobus della società Autolinee Varesine s.r.l. All’altezza degli istituti scolastici superiori di Casbeno il ragazzo, che viaggiava insieme ai propri compagni su uno dei pullman della linea urbana N, ha infatti manomesso uno dei dispositivi di sicurezza della porta posteriore dell’autobus.

Ad accorgersi subito dell’atto vandalico l’autista del mezzo pubblico, costretto quindi ad interrompere la corsa per diversi minuti per rimettere in sicurezza la porta danneggiata. «L’autista aveva notato qualcosa di strano già nei giorni precedenti a questo fatto, che per alcuni può sembrare solo una ragazzata, ma che in realtà non lo è» spiega Marco Regazzoni, responsabile delle relazioni esterne di Autolinee Varese. «Manomettere le sicure di una porta di un mezzo pubblico comporta l’interruzione della corsa e l’intervento dei tecnici, è il preambolo di un reato di interruzione di pubblico servizio».

La società sporgerà ora denuncia contro ignoti e consegnerà le registrazioni delle telecamere interne all’autobus alle forze dell’ordine. «La foto è stata scattata dal monitor che l’autista ha di fianco al posto di guida, quindi non è molto nitida – continua Regazzoni -. Le immagini di videosorveglianza che abbiamo a disposizione sono invece molto chiare».

«Sul 90% degli autobus ci sono circa una decina di telecamere – sottolineano da Autolinee Varesine -. L’autista non può ovviamente controllare tutto quello che succede, ma su segnalazione scarichiamo i dati per poi verificare eventuali infrazioni. È questa un’innovazione che negli ultimi anni ci ha permesso di poter fare denuncia e di ottenere dei risultati contro atti vandalici di questo genere».