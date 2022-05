A Castello Cabiaglio il mercatino è GiustoINperfetto

Un paesino di 500 anime, fra i più vivi della provincia. Castello Cabiaglio è una perla incastonata nei boschi dell’alto varesotto, divenuto negli ultimi anni esempio positivo di comunità, nel senso più vero del termine. Con i suoi pochi abitanti ospita due asili, entrambi improntati alla filosofia della “pedagogia del bosco”, e una scuola parentale; non è raro incontrare i bimbi che invadono le strade del paese al mattino, vestiti come piccoli esploratori di montagna. Qui tutti si salutano e si ha sempre la sensazione di essere in un posto dove si vive bene.

In un comune così, anche il mercatino non può che essere speciale. Ed infatti lo è: domenica 1 maggio è tornato “Il giustoINperfetto”, l’abituale mercatino mensile del paese, in versione natalizia. Cosa abbia di peculiare lo spiega bene Chiara Cantagalli, vicesindaco di Castello Cabiaglio: “Questo mercato lo viviamo come un progetto di comunità, realizzato con la partecipazione di tante persone del paese, che ha un forte impatto sociale. Anche per la scelta dei prodotti in vendita e delle realtà che si avvicinano al nostro mercato. Il progetto, nato dalla volontà dell’Amministrazione Comunale e delle famiglie del paese che compongono il Gruppo di Acquisto Solidale, aveva come obiettivo la creazione di un mercato mensile che favorisca le realtà produttive locali. In particolare, si intendono promuovere quelle piccole realtà che con trasparenza e onestà vendono i propri prodotti di qualità a un prezzo equo e giusto, come produttori bio, piccoli artigiani, cooperative sociali e associazioni onlus.”

Il programma del GiustoINperfetto

Bancarelle presenti dalle 10:00 alle 18:00

Dalle 12:00 attivo lo stand gastronomico “Beautiful Rebel” con birra artigianale e panini (porchetta, salumi locali e vegeteriani)

Dalle 11:00 alle 15:00 Laboratorio di cucina sensoriale “Nutrire di Gratia Verdure in fermento”

Dalle 14:00 Musiche danzanti itineranti dal mondo con i Cani Nord e Pell

Dalle 15:00 Laboratorio per bambini “Mi disegni un fiore?” A cura degli educatori della Casa nel Bosco e Tana Piripù – letture ad alta voce e attività con materiali naturali

Alle 16:30 “Abbon – danza di comunità” – grande cerchio di danza per tutte le età e abilità con Matrioska ape