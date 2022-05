Cinema gratis per i bambini ucraini in fuga dalla guerra

Il Consorzio Unici, di cui fa parte anche il Multisala Impero di Varese, sostiene un’iniziativa sociale per i bambini rifugiati dall’Ucraina. I piccoli potranno partecipare gratuitamente alla proiezione del film Encanto (in versione originale con sottotitoli in italiano) sabato 21 maggio alle 15:00.

L’ingresso sarà gratuito sia per i bambini Ucraini che per le loro famiglie, mentre il pubblico italiano potrà usufruire di un’agevolazione di prezzo. I biglietti potranno essere ritirati alla cassa del Multisala Impero. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con The Walt Disney company Italia.

«Ci è sembrato necessario e doveroso – afferma il presidente Unici Andrea Malucelli – poter contribuire seppur nel nostro piccolo all’intrattenimento delle famiglie e dei bambini che vivono un momento drammatico, regalando un momento di leggerezza e normalità».