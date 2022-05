Danneggiata un’opera di Fiber Art per le strade di Busto Arsizio

Danneggiata da ignoti l’opera di fiber art di Daniela Frongia a Busto Arsizio. A segnalarlo è l’assessore alla Cultura Manuela Maffioli che proprio venerdì scorso aveva inaugurato l’apertura della mostra Miniartextil a Busto Arsizio che comprendeva anche alcune opere realizzate per le vie della città dall’artista di origini sarde.

Ad essere stata colpita è l’installazione che si trova all’esterno del Museo del Tessile. Così l’assessore ha commentato la vicenda sulla sua pagina Facebook:

Le menti che (nonostante i cartelli) hanno pensato di appendersi o appoggiarsi (o di far sedere un bambino) alla bellezza ne sono molto lontane. Come dal senso civico. O dal buon senso. Non che non lo avessimo messo in conto, ma speravamo anche no. Noi, comunque, si va avanti. Venite a vedere la mostra, è aperta. Diamo una risposta di bellezza

Riproponiamo il video realizzato in occasione dell’inaugurazione nel tentativo di spiegare che quei fili tirati e intrecciati non sono giochi per bambini o per adulti (rimasti bambini) ma opere d’arte utili a rendere Busto Arsizio una città non solo operosa ma anche bella.

Anche a Varese è stato commesso un vandalismo ai danni di un’opera d’arte esposta per le vie del centro