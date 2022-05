Vandalizzato il “Totem” di Tavernari in centro a Varese

L’opera era stata installata a 10 anni dalla scomparsa di Tavernari, cioè nel 1997, in occasione dell’antologica al Castello di Masnago e Sala Veratti. La Giunta comunale di allora (assessore alla Cultura Ortellli) aveva chiesto la possibilità di far una copia in bronzo dell’originale ligneo che la famiglia ha regalato al Comune e che è tuttora esposto al Castello di Masnago; la copia vandalizzata si trova in via Albuzzi, davanti alla galleria Ghiggini

Questo il commento della figlia Carla: “Un grande dispiacere per un danno recato innanzitutto alla comunità”. E in effetti il mondo della cultura varesina ha già espresso tutto il suo sdegno per un atto insensato, compiuto da chi, molto probabilmente, non sapeva neppure cosa stesse imbrattando.

https://www.ghiggini.com/blog/vittorio-tavernari-il-totem