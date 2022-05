Doppio appuntamento a Porto Ceresio con Toni Capuozzo

Appuntamento con Toni Capuozzo sabato 4 giugno 2022 ore 18 in Piazza S.Ambrogio a Porto Ceresio con presentazione del suo ultimo libro “Balcania”.

Domenica 5 giugno ore 10 ritrovo in piazza S.Ambrogio per creare dei gruppi e salire in auto a Ca’ del Monte e proseguire per un giro nelle trincee del territorio del Monte Grumello, sempre con la presenza del giornalista Capuozzo.

Seguirà un aperitivo in quota.

Giro adatto a tutte le età, ottima esperienza da fare con la famiglia e amici per scoprire il nostro territorio e un po’ di storia raccontata dalle nostre guide e dalla presenza di qualche Alpino.