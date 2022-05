Due accoltellati all’alba sui navigli a Milano

Alle 4.34 primo intervento: chiamata di soccorso per ferita da arma bianca al 118 di Milano che manda ambulanza e automedica in Alzaia del Naviglio Grande con a seguito carabinieri: i soccorritori trovano un ragazzo di 26 anni ferito: viene trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Rozzano.

Pochi minuti dopo, a brevissima distanza, altra chiamata di soccorso: alle 4.45 la chiamata al 112 per un altro ferimento, sembra più grave per un ragazzo di 28 anni raggiunto da fendenti in Ripa di Porta Ticinese, sempre su Navigli: qui arriva anche in questo caso l’automedica e l’ambulanza sempre con carabinieri: i sanitari optano per il ricovero urgente in codice rosso al Policlinico.

Ci sono indagini in corso per sapere se i fatti sono correlati e a prescindere da questo importante particolare il tema della sicurezza in città riaccende i fari sui luoghi di ritrovo dei giovani e sulle notti violente della città